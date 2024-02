Retour du signal de Walfadjri/ Cheikh Niass après avoir rencontré le Chef de l’Etat : « Reero Amùl, Ñakka Waxtaan Moo Am »

Apparemment, c’est le dialogue qui a porté ses fruits! Le calme est revenu entre le groupe de presse Walfadjri et l’Etat du Sénégal. Une rencontre a eu lieu entre le président du groupe de presse, Cheikh Niass et le président de la République après que des bonnes volontés à l’image de Pierre Goudiaby Atépa ont pris leur bâton de pèlerin pour que tout redevienne comme avant. Cheikh Niass lui-même, au sortir de cette entrevue, précise : « C’est Pierre Goudiaby Atepa qui m’a appelé hier soir pour me dire que le Président va me recevoir ce dimanche. Je lui ai signifié que je ne viendrai qu’avec une délégation du groupe Walfadjri. Nous avons rencontré le Président à 16h30. Nous avons échangé et nous nous sommes accordés sur des principes. Il a par la suite appelé le président du CNRA et le ministre Moussa Bocar Thiam pour leur demander de rétablir le signal. Il y’avait juste des malentendus et aujourd’hui, nous nous sommes compris » a signifié le président directeur général du groupe qui retrouve désormais son signal. Cependant, Cheikh Niass rassure que le Groupe Walfadjri va continuer son travail mais avec responsabilité et professionnalisme. « Ce qui intéresse le Président, c’est la stabilité et qu’il n’y ait pas d’incitation à la violence etc. C’est pourquoi il était d’accord sur la coupure du signal mais le retrait de la licence, il l’ignorait » renchérit Cheikh Niass.