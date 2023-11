Retour de Nit Dof en prison: Les infractions retenues contre le militant de « l’ex-Pastef »

« Offense au chef de l'État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l'insurrection, actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à entraîner des troubles politiques graves »: telles sont les infractions convoquées par le parquet pour requérir du Doyen des juges l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Mor Talla Gueye dit Nit Dof, selon l’avocat Me Khoureychi Bâ. Le rappeur et militant de l’ex Pastef a été envoyé en prison ce jeudi, informe son avocat donnant l’information sur sa page Facebook.







Rappelons que la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'appel de Dakar avait ordonné en son audience du 12 octobre dernier , la liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire pour Nit Dof qui a été effective quatre jours plus tard.











Cheikh S. FALL