Retenu dans la liste définitive du CC : Aly Ngouille exprime sa gratitude et rassure ses militants

Le candidat Aly Ngouille Ndiaye a lancé un message après la publication définitive de la liste des candidats retenus pour la présidentielle 2024. Le président de la coalition « Aly Ngouille 2024 » s’est réjoui de prendre part au processus électoral pour choisir le prochain président de la République du Sénégal.







Après la validation de sa candidature par le conseil constitutionnel, Aly Ngouille Ndiaye se félicite et remercie tous les militants et sympathisants pour la mobilisation et l’engagement en faveur de la coalition. « Je vous exhorte à maintenir cette dynamique jusqu’à la victoire finale, au soir du 25 février 2024 », a lancé sur sa page Facebook, le candidat qui entend apporter « les vrais changements » en mettant le Sénégal en priorité dans toutes ses actions afin que tous les Sénégalais se retrouvent dans le développement du pays.