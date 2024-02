Rétablissement de la licence de Walf: " le Chef de l’État a, décidé de faire rapporter la sanction" (Me Moussa Bocar Thiam)

Dans un communiqué transmis à la presse, ce dimanche 11 fevrier, le ministre de la communication, des télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar Thiam annonce le rétablissement de la licence de Walf.

Selon lui, c'est ,"à la suite des regrets exprimés par le PDG du groupe Walfadjri Cheikh NIASS au cours de l’audience accordée par le Président de la République à des personnalités de la société civile accompagnées du personnel du groupe, le Chef de l’État a, dans sa mansuétude habituelle, décidé de faire rapporter la sanction", indique-t-il dans le document, avant de préciser que , "En conséquence, nous, ministre de la Communication, tout en saluant la magnanimité du Président de la République dans ce contexte d’appel au dialogue national, mettons fin à ce retrait à compter de ce jour, tout en appelant les responsables du Groupe Walfadjri face à leurs responsabilités".

Enfin, soutient-il, " les dispositions combinées des articles 57 et 63 et de la loi n°2017-27 du 13 Juillet 2017 portant code la presse, exigent que les entreprises de presse doivent assurer l’équilibre dans le traitement des informations et respecter l’ordre public en veillant à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine".