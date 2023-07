Répression de migrants Sénégalais en Turquie : Le ministre Aïssata Tall Sall a échangé avec son homologue turc pour un règlement convenable de la question

Sur des images diffusées à travers les réseaux sociaux, des ressortissants africains sont brutalisés dans le cadre d’une campagne turque de répression de l’immigration clandestine . En effet, la Turquie intensifie ses efforts pour lutter contre les migrants qui se trouvent irrégulièrement dans leur pays. Parmi ces migrants, se trouvent également des sénégalais.



Étant informé de cette situation préoccupante, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, Me Aïssata Tall Sall s’est entretenue avec son homologue turc pour arrondir de manière diplomatique, les analgésiques au regard des relations fortes et séculaires entre les deux pays.



« Ce jour, j'ai eu un entretien avec mon homologue turc, le Ministre des Affaires Étrangères, Hakan FIDAN. Au menu de nos discussions figuraient la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie, mais surtout la situation de nos ressortissants dans ce pays. Mon homologue m'a assuré que ce dernier point serait traité de façon convenable, à la hauteur de la qualité de nos relations » fait savoir Me Aïssata Tall Sall convaincue d’une suite heureuse dans cette affaire.