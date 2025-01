[Reportage] Voyage au cœur du musée de Sangawatt : là où les ancêtres murmurent et les morts s'éveillent...

Le Musée de Sangawatt, situé à Diembéring, est bien plus qu'un simple espace d'exposition. Ce lieu unique est une immersion dans l'âme des Diolas, un peuple dont les traditions, souvent invisibles, se révèlent dans chaque coin de ce musée à ciel ouvert. Conçu par Ousmane Karfa Diatta, le musée n’est pas un lieu conventionnel, mais une expérience vivante qui plonge les visiteurs dans les mystères ancestraux de cette culture. À travers des objets, des rituels et des récits, le musée nous invite à une exploration profonde des coutumes, des croyances et des savoirs des Diola, tout en honorant la mémoire des ancêtres.







L'un des aspects les plus fascinants de Sangawatt est sa manière de fusionner la tradition orale avec l’expérience physique. Dès l’entrée, des mots comme "Kassumaï - JJaJ - Eco Musée de Sangawatt" nous plongent dans une légende vivante. Le musée est une véritable exploration spirituelle, où chaque élément — des poteries aux rituels de circoncision en passant par les savoirs biomédicaux ancestraux — raconte une histoire. Karfa, le guide et conservateur, nous dévoile des secrets enfouis dans la terre, nous plongeant dans un monde où la vie et la mort se rencontrent, où les ancêtres continuent d’influencer les vivants à travers des rites et des symboles puissants.







Ce voyage dans le monde des Diola est aussi un pèlerinage à travers les croyances et les pratiques mystiques. Par exemple, le musée nous dévoile le rôle central des plantes sacrées, dotées de pouvoirs insoupçonnés, comme le cerisier du Cayor ou la plante Dambale, dont les vertus dépassent les connaissances modernes. Un autre aspect marquant est la place des femmes, particulièrement dans le rite mystérieux de purification dans la forêt sacrée, un lieu dédié à la prière intense et à l’épanouissement spirituel. Ces rites, menés par des femmes, révèlent un lien profond avec la terre et les ancêtres, un pacte entre les vivants et les esprits qui veillent sur eux.