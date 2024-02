Report présidentielle2024 : Le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia, soutient le Président Macky et invite BBY à accompagner leur mentor

L'adresse à la nation du Président Macky Sall sur le report de la présidentielle du 25 février 2024 n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Du côté de ses militants et responsables de la première heure beaucoup approuvent la décision de leur mentor.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, "le président du Conseil départemental de Thiès, El Hadji Pape Siré Dia, salue la lucidité, la sagesse et le courage du Président Macky Sall. Suite à l’adresse solennelle à la Nation sénégalaise, ce samedi 03 février 2024, de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour informer de sa décision judicieuse d’abroger le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du Dimanche 25 février 2024, nous remercions vivement le Chef de l’État pour sa lucidité, sa sagesse, son acte de courage". Selon Pape Siré Dia, "cette décision du Chef de l'État vise énormément à renforcer la démocratie sénégalaise. "La décision historique du Président Macky Sall, en vue de la stabilité du Sénégal, la tranquillité, la paix, la quiétude dans ce pays, se justifie, à juste raison, par le contexte actuel marqué par des « faits graves » engendrant une « profonde crise entre l’Assemblée nationale (pouvoir législatif) et le Conseil Constitutionnel (pouvoir judiciaire), entre autres. Une situation qui a mis à rude épreuve la crédibilité et la transparence du scrutin. Nous saluons la vision clairvoyante du Président de la République et la pertinence des arguments qu'il a évoqués, ce, dans un contexte qui nécessite l’adoption d’une sage pédagogie dont l’unique objectif vise à garantir une élection transparente, inclusive et crédible, au sortir d’un dialogue national inclusif franc avec l’ensemble des acteurs concernés, pour de larges et fructueuses concertations", lit-on dans le communiqué. Et d'ajouter : "Nous saluons l'esprit d'ouverture du Gardien de la Constitution, exprimons notre soutien et notre satisfaction à son endroit, pour sa sage décision et appelons tous les militants, responsables et sympathisants de la mouvance présidentielle, au niveau départemental comme du territoire national, à se lever, se dresser comme un seul homme, pour accompagner le Président de la République Macky Sall dans cette démarche". Le président du conseil départemental invite aussi à la paix et la stabilité du pays. "Nous appelons tous les Sénégalais soucieux de la stabilité du pays, épris de paix, à adhérer à la vision du Président Macky Sall, à répondre à son appel et l'accompagner vers cette noble cause. Nous manifestons, aujourd’hui plus que jamais, toute notre solidarité à l’endroit de son Excellence Macky Sall, surtout par rapport à son esprit d’ouverture et de concertation avec qui de droit, et appelons tous les acteurs politiques de la Nation à plus de responsabilité et de lucidité pour une issue heureuse de cette crise", précise la note.