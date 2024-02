Report présidentielle 2024 : Le coordonnateur départemental de BBY à Thiès, le ministre d'État, Augustin Tine en phase avec la décision du Président Macky Sall

Suite à la récente déclaration du Président Macky Sall sur le tenue ou non de la présidentielle 2024, des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de Thiès se sont réunis sous la conduite du coordonnateur départemental de BBY, ministre d'État et maire de Fandène, le Dr Augustin Tine pour "examiner et apprécier la décision du Chef de l'État". "Ce samedi 03 février 2024, dans une adresse solennelle à la nation sénégalaise, Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, a informé de sa décision d’abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024", informe le communiqué parvenu parvenu à Dakaractu.



En effet, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une élection présidentielle ne se tiendra pas à date échue. D'après la note, "cette décision historique dans les annales de la vie politique sénégalaise, découle d’une part de faits extrêmement graves de corruption présumée, portés par un candidat éliminé à l’encontre de membres du Conseil Constitutionnel et d’autre part, de la découverte de la double nationalité d’un autre candidat retenu. Cette situation a engendré une profonde crise entre l’Assemblée nationale (pouvoir législatif) et le Conseil Constitutionnel (pouvoir judiciaire), mettant ainsi, à rude épreuve la crédibilité et la transparence du scrutin, amenant le bureau de l’Assemblée nationale à saisir, pour avis, le Président de la République sur une proposition de loi en procédure d'urgence introduite par un groupe parlementaire". Saluant une fois de plus de cette décision éminente du Président Macky Sall pour le respect de la démocratie sénégalaise, "la coordination départementale de l’Alliance pour la République de Thiès félicite le Président de la République pour la clairvoyance de sa décision et marque son soutien sans faille à toutes initiatives ou orientations garantissant une élection transparente, inclusive et crédible". Ainsi poursuit la note : "Elle invite tous les militants et sympathisants à rester mobilisés, dans l’attente de la délibération de l’Assemblée nationale sur la proposition de report inexorable du scrutin présidentiel."



Concluant, le coordonnateur départemental, le Dr Augustin Tine "salue l'appel à un dialogue national inclusif sincère avec tous les acteurs de la vie politique de notre pays, pour de larges concertations productives sur toutes les questions d'intérêt national et de consolidation des acquis démocratiques."