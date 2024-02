Report de la présidentielle : le RUR invite les enseignants à relayer des messages de paix, de concorde et de stabilité dans les écoles et universités

La situation politique nationale préoccupe le réseau des Universitaires républicains.

En restant fidèles aux priorités de la Nation sénégalaise, le RUR appelle toutes les composantes de la société sénégalaise à préserver la paix au Sénégal.



Après avoir salué la déclaration conjointe des deux anciens Présidents de la République du Sénégal (Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE) invitant la classe politique et les populations à œuvrer pour la stabilité et la concorde nationale, le RUR invite “les collègues enseignants, toutes obédiences politiques confondues, à relayer des messages de paix, de concorde et de stabilité dans les écoles et universités sénégalaises.”



Au-delà de la sphère universitaire à laquelle il appartient, le RUR invite “toutes les composantes de la Nation, les jeunes et les femmes en particulier, à être de solides remparts contre les chaînes de la division que veulent nous imposer des forces extérieures et occultes.” A cet effet et après avoir remercié le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour son appel au dialogue, les universitaires républicains tendent la main à toutes les forces vives du Sénégal “à s'associer à l'appel historique fait par un Chef de l’État soucieux du devenir de sa nation et imbu des valeurs de paix, de stabilité sociale et d'intégrité politique...”