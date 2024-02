Report de la présidentielle: le Conseil National du Laïcat invite au respect scrupuleux du calendrier républicain.

Le Conseil National du Laïcat du Sénégal (CNL) s’oppose au report de la présidentielle du 25 février 2024. Dans un communiqué lu à Dakaractu, le CNL exprime, avec amertume et regret, tout son désaccord avec cette décision dont les conséquences peuvent mener le Sénégal vers des lendemains incertains.



« Cette décision inédite, en contradiction avec la tradition démocratique légendaire du Sénégal, comporte des risques réels d'instabilité et constitue pour notre organisation une vive préoccupation. », a indiqué le document signé par Dr Philippe Abraham Birane TINE.







Fidèle à ses valeurs de paix et de fraternité et au nom de l'intérêt supérieur de la Nation, le CNL invite, par ailleurs, le Président de la République ainsi que tous les acteurs politiques à un respect scrupuleux du calendrier républicain. Le CNL exhorte également l'État et toutes les parties prenantes du processus électoral, notamment les partis politiques, à travailler pour la paix et la stabilité du Sénégal en trouvant dans les meilleurs délais les solutions nécessaires pour organiser une élection transparente, inclusive, apaisée et démocratique. Le CNL a terminé par exprimer des prières pour une paix durable au Sénégal.



« Que le Seigneur veille sur le Sénégal et le protège! », a conclu l’organisation.