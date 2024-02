Report de la présidentielle / Les révélations de Souleymane Jules Diop: « C’est l’opposition qui a voulu du report… »

Invité de Rfm Matin, l’ambassadeur du Sénégal à l’Unesco (à Paris) s’est prononcé sur la situation politique, notamment la question du report qui n’a pas échappé à son analyse. Face aux journalistes Babacar Fall et Georges Déthié Diop, Souleymane Jules Diop fait une révélation sur ce report acté après la dérogation institutionnelle. « Le Président Macky Sall, jusqu’au moment où je vous parle n’a pas voulu du report. C’est par contre, des opposants, très connus de l’espace politique qui ont voulu de ce report de la présidentielle. Personnellement, certains m’a contacté pour que j’en parle au Président. Et après ils veulent faire croire aux sénégalais que c’est le président qui veut reporter l’élection pour ensuite, appeler les gens à manifester… » informe Souleymane Jules Diop qui dira « clairement » qu’ils l’ont invité à arrêter tout le processus électoral.







De plus, Souleymane Jules, sans gants, dira assumer ses responsabilités en rappelant son point de vue sur la possibilité d’une loi constitutionnelle qui, selon lui, ne nécessite pas de dérogation car, ayant valeur de « constitution ».