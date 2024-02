Report de la présidentielle : Le collectif des candidats de l’opposition voit le jour, interpelle les chancelleries et appelle à la mobilisation générale !

Les candidats de l’opposition ont animé ce matin un point de presse pour se prononcer sur le report de la présidentielle. C’est un nouveau collectif qui est mis en place pour engager la bataille juridique et politique, et exiger la tenue de l’élection présidentielle à date échue. Le candidat du Pur, Aliou Mamadou Dia, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Serigne Mboup, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye et tous les autres candidats de l’opposition se sont mis en contribution pour le respect de la constitution et surtout du calendrier électoral. Plusieurs facteurs ont été évoqués notamment économiques avec les difficultés dont il faut s’attendre si cette décision de reporter l’élection perdure. Selon le collectif né, « c’est la substance du devenir du Sénégal qui est en jeu. Ainsi, en tant que démocrates, Les candidats regroupés autour d’un collectif invitent à la mobilisation générale pour que la démocratie soit respectée car, estiment que c’est le peuple sénégalais qui est menacé ».





Déterminés à « mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu’il a toujours été », les candidats autour de ce nouveau collectif entendent peaufiner des stratégies juridiques comme politiques, vers une victoire à laquelle ils s’attendent. « Nous sommes un grand peuple et nous sommes à la croisée des chemins » dira le président du Grand Parti, Malick Gackou suivi par Thierno Alassane Sall qui constate et condamne « les actes graves qui sont en train de se dérouler dans le pays ». « C’est l’un des coups les plus odieux de l’histoire du Sénégal. Le président Macky Sall et son gang de putschistes se retrouvent seuls face aux sénégalais. Nous serons au rendez-vous » considère Thierno Alassane Sall.





En définitive, le collectif rejette systématiquement le report et exige le respect du processus électoral et du calendrier républicain. Il appelle les sénégalais de rejoindre le combat de même que toutes les chancelleries, particulièrement l’UE à se prononcer sur la situation politique que le Sénégal est en train de vivre.