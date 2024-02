Report de la présidentielle : La Coalition des confédérations syndicales sénégalaises affiliées à la CSI interpelle le Président Macky Sall

« Le report de l’élection présidentielle installe le Sénégal dans une crise politique sans précédent » selon la coalition des confédérations syndicales sénégalaises affiliées à la CSI qui s’exprime sur la situation politique assez tendue depuis hier et qui « sape les fondements de la démocratie pour un pays auparavant considérée comme le bastion de la stabilité politique en Afrique ». Ce qui ne permet pas d’entrevoir un possible dialogue national entre acteurs politiques dont les relations sont fortement marquées par une rupture de confiance.







La Coalition des confédérations syndicales sénégalaises affiliées à la CSI, fortement préoccupée par cette situation d’incertitude dans laquelle le pays est plongé à cause des manœuvres excessives mettant l’unité nationale à rude épreuve, dans un contexte où toute l’Afrique de l’Ouest est confrontée à des défis sécuritaires énormes, interpelle la classe politique sur sa haute responsabilité de préserver la stabilité de notre pays dont la paix légendaire est admirée partout dans le monde.







La coalition des confédérations syndicales sénégalaises affiliées à la CSI propose une loi d’amnistie qui libère tous les détenus politiques en vue de leur participation au dialogue nationale. Mais aussi, la mise en place d’une haute autorité composée de personnalités libres et indépendantes, chargée d’organiser un dialogue national inclusif et une élection présidentielle paisible, transparente et inclusive.







Elle propose en troisième lieu, l’élargissement de la consultation aux centrales syndicales et enfin l’arrêt des mesures restrictives prises à l’encontre de la presse.