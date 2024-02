Report de la Présidentielle : le Mouvement Alternative citoyenne Andu Nawlé de Abdou Fall préconise le dialogue

Présidée par le Ministre d'tat Abdou Fall, par ailleurs coordonnateur du Comité Directeur du Mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawlé, la session extraordinaire, qui s’est tenue ce mercredi 7 février 2024, au siège de ladite formation politique, a scruté l’atmosphère politique qui secoue le pays.



Suite à une analyse sereine des enjeux, le Comité Directeur du Mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawlé, salue et soutient sans réserve l'appel au dialogue national lancé par le Président Macky Sall.



L’organisation politique estime, face aux risques, que le pays sombre dans des lendemains incertains et de la gravité de la situation du fait qu'elle porte sur des différends entre des tenants d' institutions qui constituent le socle de l'Etat et de la République. Elle juge nécessaire de définir en urgence un calendrier de rencontres préalables pour le lancement effectif de concertations nationales pour éviter des réactions émotionnelles facteurs d'escalades et de troubles néfastes pour la nation sénégalaise.



Au-delà des acteurs concernés à travers les différentes institutions de la République, le Comité Directeur du Mouvement considère qu'à ce stade de l'évolution de la situation, ces questions soulevées interpellent toutes les composantes de la nation à travers leurs organisations représentatives ainsi que toutes les hautes personnalités de bons conseils que compte le Sénégal dans ses différentes sphères : religieuses, coutumières et civiles en général.





Le Comité Directeur a tenu enfin à renouveler son ancrage dans Bennoo et sa confiance au Président Macky Sall.