Report de l’élection présidentielle : la réaction du candidat Malick Gakou

Le candidat à la présidentielle, Malick Gakou, a réagi suite au discours du chef de l’Etat Macky Sall de reporter le scrutin du 25 février. Le leader du Grand Parti est contre le report de l' élection présidentielle et la suspension de la campagne électorale.



« Comme je l’ai toujours indiqué, je demeure contre le report des élections et la suspension de la campagne électorale qui devrait démarrer ce dimanche 04 février. J’en appelle à la responsabilité des forces vives pour un retour rapide et sans équivoque immédiat à l’ordre constitutionnel avec la tenue de la présidentielle à date échue le 25 février 2024 ».



Dieynaba Agne