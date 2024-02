Report de l’élection présidentielle au Sénégal : Le Sénateur Américain Ben Cardin parle « d’une voie dangereuse vers la dictature »

Le sénateur américain Ben Cardin (démocrate du Maryland) et président de la commission sénatoriale des relations étrangères des USA, a publié une déclaration après l’annonce du président sénégalais Macky Sall sur le report de l’élection Sénégal. « Le retard de l’élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré », a considéré le membre du Parti démocrate et sénateur du Maryland au Congrès des États-Unis depuis 2007.Ben Cardin s’indigne du « mépris flagrant du président Macky Sall pour la constitution sénégalaise et son manque de respect pour le soutien du peuple sénégalais à la démocratie qui sapent des décennies de progrès depuis l’indépendance. »Le sénateur Américain rappelle que le Sénégal a toujours été considéré comme l’une des démocraties les plus fiables et les plus dynamiques d’Afrique. « Le président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que l’élection se tienne avant la fin de son mandat constitutionnel », a t-il servi.