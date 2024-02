Report de l’élection présidentielle: Pape Djibril Fall dit NON

Depuis un certain temps, des acteurs politiques avancent l’idée d’un report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Cependant pour le leader des Serviteurs Pape Djibril Fall, il est inconcevable d’aller vers le report.



« NON au report, NON à un attentat contre la République

Nous condamnons fermement toute idée de report de la prochaine élection présidentielle du 25 février prochain », soutient t-il.



Il ajoute : « Les manœuvres politiciennes défendant un hypothétique report, au discrédit de la Constitution, creuseront la tombe de la République et de la démocratie. C’est à la fois inopportun, impopulaire et anticonstitutionnel », dénonce Pape Djibril Fall, candidat à la Presidentielle du 25 février 2024.



Poursuivant, il interpelle le président Macky Sall sur les tensions que peuvent occasionner le report de l’élection. « Ce serait un grave, très grave précédent et le Président Macky Sall sera tenu responsable de tout attentat constitutionnel. Nous nous opposerons de toutes nos forces contre une telle infamie et appelle au peuple sénégalais pour refuser de cautionner une pareille pagaille, lit-on dans le communiqué.