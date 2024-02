Report de l’élection présidentielle: Abdourahmane Diouf s’oppose!

De plus en plus de voix s’élèvent contre l’éventuel report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Après celle du leader des Serviteurs Pape Djibril Fall, Abdourahmane Diouf de Awalè et sa coalition sont aussi contre le report de l’élection présidentielle.



C’est à travers son compte X (ex Tweeter) qu’il l’a fait savoir.

« Le parti Awalé et la Coalition Abdourahmane2024 sont foncièrement contre toute idée de report de l'élection présidentielle. Malgré les gros ratés du Conseil Constitutionnel, il n'y a aucune crise qui justifie un report de l'élection présidentielle du 25 Février 2024 » a écrit Abdourahmane Diouf.



Il invite aussi au respect du calendrier électoral .« Comme nous l'avons toujours affirmé et de façon constante, le respect du calendrier républicain est sacré. Laissons le processus électoral se dérouler et que le meilleur gagne », soutient le Leader de Awalé.



Falil Gadio (Stagiaire)