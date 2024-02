Report de l’élection Présidentielle : Khalifa Sall dénonce une forfaiture et refuse d'aller à un dialogue

Quelques heures après l’annonce du report de l’élection présidentielle , le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall qui a fait face à la presse, dit manquer de mots pour qualifier l’acte posé par Macky Sall. Pour lui, c'est un précédent dangereux pour le pays. La décision de Macky Sall est juridiquement et moralement inacceptable.



« Macky Sall n’a pas compétence à reporter l’élection, c’est anti-démocratique. Aucune loi constitutionnelle ne lui permet cette forfaiture », a déclaré Khalifa Sall, candidat à la présidentielle .



Abordant le sujet du dialogue annoncé par le président Sall, Khalifa Sall reste catégorique : « Nous ne participerons pas au dialogue. Et nous combattrons avec tous les moyens ce décret », rétorque l’ancien maire de Dakar.

Toutefois, il invite à la mobilisation et à l’unité pour combattre cette décision et pour le respect de l’état de droit et du calendrier républicain.



Évoquant l’implication des députés de sa formation lors de la mise en place de la commission d’enquête parlementaire. Il défend la position des parlementaires. Le leader de Taxawu Senegal considère que la loi leur permet de participer aux commissions parlementaires.