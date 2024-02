Report de l’élection : Le PLD/Ànd Suqali pour un scrutin pacifique et régulier, lance un appel à ses alliés de Benno

Pour Oumar Sarr et ses camarades, les questions auxquelles le monde politique et même tous les sénégalais sont confrontés ne sauraient demeurer sans réponse et le peuple sénégalais a le droit d’être informé et rassuré. À ce titre, le parti des libéraux et démocrates (PLD/ Suqali, s’attend à ce que la commission d’enquête parlementaire ou par une enquête judiciaire, dont les résultats constituent un préalable à la poursuite d’un processus électoral réellement équitable, mène à bien son travail.



Devant cette situation, le PLD/Ànd Suqali, fidèle au combat politique et idéologique qu’il mène sans concession depuis trois ans contre le complot frériste-qutbiste, appelle toutes les forces démocratiques et républicaines, du pouvoir comme de l’opposition, à prendre la pleine mesure d’une crise susceptible de porter gravement atteinte au modèle républicain et à la démocratie sénégalaise.







Il les exhorte à mettre en avant l'exigence de protection de la souveraineté du Sénégal et de son modèle démocratique, contre tous ceux qui veulent confisquer le destin du Sénégal par la violence. Le PLD/Ànd Suqali appelle toutes les composantes républicaines de l'opposition à participer au Dialogue national annoncé, en vue de créer les conditions minimales d'une élection présidentielle pacifique et régulière, dans l'intérêt bien compris du peuple sénégalais. Il s’engage à prendre toutes les initiatives utiles pour contribuer à une large participation au Dialogue et à son succès.

Enfin, le PLD/Ànd Suqali exhorte l'ensemble des responsables et militants de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à dépasser les crispations partisanes et à resserrer les rangs autour d'une candidature unique afin de défendre avec succès la souveraineté et la stabilité du Sénégal. Désormais, la cohésion de notre coalition est devenue la condition essentielle pour défendre et sauver le pays.