Report Présidentielle 2024 : Pape Siré Dia salue la posture du Président Macky Sall pour l'avancée de la démocratie Sénégalaise

Après avoir soutenu dans un communiqué du président du conseil départemental la décision du Chef de l'État qui dans son discours de ce samedi 3 février 2024 a reporté la présidentielle dans un contexte très délicat où même si beaucoup de candidats étaient prêts à battre campagne, d'autres se disaient haut et fort favorables au report de ce scrutin du 25 février.



Pape Siré Dia Apériste de la première heure ne veut pas s'en arrêter là. Il a tenu à magnifier une fois de plus, dans une note parvenue à Dakaractu, "la maturité et la sagesse du Président de la République.



"Excellence Monsieur le Président de la République ; vous venez de démontrer au monde par les mesures exceptionnelles que vous avez prises dans un contexte tout aussi exceptionnel, votre maturité et votre sagesse", dira Pape Siré Dia. Qui tient à réaffirmer tout le respect et son engagement sans faille derrière son mentor. "En ma qualité de Président du Conseil départemental de Thiès, au nom des militants et sympathisants de notre Coalition Benno Bokk Yakar (BBY) et l’écrasante majorité des Thiessois, nous vous réitérons notre engagement et notre soutien total dans toutes les décisions que vous avez prises et que vous prendrez pour la stabilité de notre cher pays, la paix et la consolidation de la démocratie", poursuit-il dans la note. Non sans signaler "qu'on reconnait les grands hommes dans les moments difficiles par la sérénité, la pertinence et la sagesse de leurs décisions".



Pour lui, "la démarche du Chef de l'État s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer la démocratie sénégalaise dans un contexte de crise mondiale". "Vous avez placé l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus de tout en prenant en toute lucidité, sérénité et avec courage cette décision historique dont on mesurera dans l’avenir la pertinence salvatrice dans le contexte de menaces multiformes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous venez de jeter les bases d’une consolidation de nos institutions, de la création des conditions optimales pour la tenue d’élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives", fait remarquer Pape Siré Dia. Et d'ajouter : "Nous, militants APR, BBY sympathisants et tous les Thiessois, appelons tous les sénégalais épris de paix, soucieux de la paix et de la stabilité de notre pays, à faire bloc autour de notre Président de la République Macky Sall, pour la réalisation de ses objectifs nobles et pour préserver et consolider cette image d’un Sénégal référence et vitrine démocratique en Afrique et dans le Monde."