Rentrée fiscale 2024 : la DGID a fait 2300 milliards de recettes brutes en 2023 et se fixe un objectif de 2700 milliards en 2024

La Direction Générale des Impôts et Domaines a procédé, aujourd'hui jeudi 25 janvier, à sa rentrée fiscale 2024.



Cette cérémonie de haute facture, présidée par le ministre des Finances et du Budget M. Mamadou Moustapha Ba, est une occasion d'exposer ses résultats et présenter ses projets et d'autre part établir des échanges directs avec les usagers contribuables et ses partenaires autour d'une thématique d'intérêt commun.







Sur ce, la DGID a fait un résultat remarquable avec



2300 milliards francs Cfa de recouvrement de recettes brutes dans l'année 2023 et se fixe un objectif de 2700 milliards en 2024 soit un taux de croissance de 9,2 % du PIB.







Lors de son allocution, le Directeur général de la DGID Abdoulaye Diagne a souligné que l'année 2023 est une année de confirmation des performances de la DGID. "Sur les 10 dernières années, la Direction générale des impôts et Domaines a toujours été avec un taux de croissance de recettes qui sont positives. Et pour cette année 2023, nous avons l'honneur de célébrer un résultat exceptionnel qui a permis d'être à 2 300 milliards de recouvrement de recettes brutes. Et en termes de progression nous avons fait 160 milliards de plus que l'année dernière ce qui est un bon significatif pour émettre le financement du développement du pays", a déclaré le Directeur général de la DGID.







Concernant les perspectives pour 2024, un objectif de 2700 milliards de nos francs a été fixé en cohérence avec le taux de croissance du PIB qui a été projeté à 9,2 %. Et, en 2023, on avait un taux de PIB à hauteur de 4,2 %. "Déjà pour le mois de janvier, nous sommes à niveau de recouvrement significatif, mais l'évaluation sera faite à la fin du premier trimestre. On projeté 5 % de pourcentage de plus. Ce qui fait qu'on est à un niveau de progression des recettes attendu de plus 500 milliards de francs Cfa", révèle M. Diagne.