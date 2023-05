Renforcement de capacité dans le domaine du numérique : 50 filles vont être formées au codage.

Les filles savent coder au Sénégal ! C'est le nouveau projet lancé ce mardi 02 mai 2023 par ONU Femmes, l'Union Africaine et l'Institut international de technologie à travers son programme Africain Girls Code Initiative.

En partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, de l'Enseignement supérieur et de la Communication, cette nouvelle initiative va permettre de former 50 filles au codage qui sera développé dans 11 pays de l'Afrique. Ces filles âgées de 17 à 25 ans, ont été sélectionnées de manière rigoureuse dans différentes écoles des 14 différentes régions. La première phase pilote a été abritée par l'Université Cheikh Hamidou Kane pour une durée de 10 jours.



Selon la Coordinatrice du Bureau Pays ONU Femmes, Dieynaba Wane, l'objectif de ce projet est d'initier les filles au codage. "Nous savons que la fracture numérique est assez vaste et il y a une inégalité entre les garçons et les filles pour l'accès à la technologie. Ces 50 filles venant de toutes les régions du Sénégal, vont être formées pour qu'elles puissent savoir utiliser les technologies à bon escient", a expliqué Dieynaba Wane Ndiaye.



Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de Femme de la Famille et de la Protection des Enfants, Mame Gor Diouf, représentant le ministre de la Femme, a fait savoir que le gouvernement du Sénégal se réjouit de cette initiative et félicite ONU Femme de son leadership africain et sénégalais, mais l'encourage à démultiplier cette expérience. C'est la raison, pour laquelle dit-il, le ministre a demandé que le camp soit démultiplié dans les 14 régions du pays. "C'est important de former les filles pour éviter les écarts en Afrique, mais également pour accompagner leur potentiel", avance M. Diouf.



Selon lui, l'ambition du gouvernement est de former 1.000 jeunes filles et 50 filles par région d'ici la fin de l'année dans le métier du codage.