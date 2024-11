Rendons à Amadou Dia BA ce qui lui appartient * ( Mbaye Jacques Diop)

Pourquoi veut-on effacer, de la mémoire collective d’Amadou Dia BA? Seul médaillé olympique, il est zappé dans toutes les activités des JOJ Dakar 2026 alors qu’il est le seul détenteur de cette légitimité olympique historique.



Premier vice président de l’association Mondiale des Olympiens, Président de l'Association africaine des Olympiens, Président d’honneur de l’Association des Olympiens du Sénégal, on ne comprend pas cette façon de ne pas l’associer à l’organisation des JOJ Dakar 2026 comme si certains voulaient effacer son nom de l’olympisme. Cela ne peut prospérer car c’est peine perdue. Amadou Dia BA écarté de l’organisation des JoJ alors qu’il est le seul médaillé olympique du Sénégal * Bagne-Bagne Nangou. *



Ce grand champion a travaillé dur pour récolter ce qu’il a semé contrairement à certains qui veulent récolter là où ils n’ont pas semés. Le succès arrive à ceux qui sont trop occupés pour courir après et tel n’est le le cas pour Amadou Dia BA qui a toujours adopté l’état d’esprit d’un gagnant, d’un grand champion.



Athlète mondialement connu, il est devenu entraîneur et son parcours dans le milieu sportif sur le plan international ne laisse aucun sportif indifférent. Il a été vice-champion olympique aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 en 400 m haies plusieurs fois champion d’Afrique puis médaillé d’or aux premiers jeux de la Francophonie au Maroc en 1989 dans la même discipline. Il a aussi été plusieurs fois champion de France et du Sénégal. Il a par la suite entraîné l’équipe du Sénégal du relais 4 x 400 m (4e) pour les JO d’Atlanta en 1996 puis a entraîné l’équipe nationale de l’Arabie Saoudite entre 1997 et 200. Il est aujourd’hui le directeur du centre de développement de l’athlétisme africain basé à Dakar mais est aussi (entre autres) le Vice-président de l’association mondiale des olympiens, membre du bureau exécutif du Comité National Olympique Sénégalais et membre du bureau exécutif de l’association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA). Il a le meilleur palmarès sportif au Sénégal et maintenant il veut effacer son nom, ou lui ôter sa dignité, son intégrité et sa liberté, non et ça ne passera pas!



Victor Hugo disait " Quand le soleil décline l'horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque chose.



Par Mbaye Jacques Diop