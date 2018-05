Remède contre EBOLA : le Nigéria cherche à ravir la vedette aux USA

Alors que le virus refait surface en République démocratique du Congo au point de susciter les inquiétudes de l’Organisation mondiale de la santé quant à un risque « élevé » de propagation, le Nigeria aurait mené avec succès la recherche et le développement de six produits traditionnels à base de plantes contre Ebola, le paludisme et d’autres maladies. C’est ce qu’a révélé vendredi à Abuja Karniyus Gamaniel, directeur général de l’Institut national de recherche et de développement pharmaceutique (NIPRD). Le remède appelé « NIPRIBOL » est un médicament combiné à dose fixe a été développé par l’institut pour le traitement de la maladie à virus Ebola.



Pour mémoire, des chercheurs américains avaient annoncé, en 2014, avec le soutien de l’armée des USA et l'Agence publique de santé canadienne, avoir développé une molécule miracle contre Ebola. Cette supposée réponse immunitaire dénommée ZMapp est la propriété du laboratoire californien Mapp Biopharmaceutical, Inc.