Religion : Tivaouane annonce la commémoration du centenaire de Seydi Hadj Malick Sy.

La ville religieuse de Tivaouane a annoncé la célébration du Centenaire de la disparition de Seydi Hadj Malick Sy (Rta) du 24 au 27 juin 2022.



C'est sur demande du Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, que Serigne Mansour Sy Dabakh a réuni à la Résidence El Hadj Malick Sy de Tivaouane, la famille d’El Hadj Malick Sy, en présence de plusieurs familles de Muqaddams, de présidents de dahira et d’associations pour délivrer le message du Khalife à la Ummah Islamique.



Ainsi, il a informé du lancement les 24, 25, 26 et 27 juin 2022 des festivités marquant la commémoration du Centenaire de la disparition d’El Hadj Malick Sy (Rta) qui sera placée sous le thème : « El Hadj Malick Sy, 100 ans après…lumière sur sa vie et son œuvre ».



Les festivités vont durer quatre (4) jours durant lesquels un programme alléchant sera élaboré et proposé par le comité préparatoire.