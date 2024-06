Tabaski 2024 - le Maire Mbaye dione débloque plus de 50 millions pour soulager encore ses administrés

La Tabaski de cette année se fête dans un contexte extrêmement difficile pour la quasi-totalité des Maires du Sénégal qui n’ont toujours pas reçu les fonds de dotation et la CEL qui leur sont alloués par l’Etat du Sénégal pour le bon fonctionnement de leur Municipalité.



Cette situation explique l’absence dans plusieurs communes cette année de la distribution de secours traditionnellement apportés à leurs administrés en marge de la célébration de l’Aid aux nombreuses charges Financières pour les fidèles Musulmans du Sénégal.



Toutefois et comme à son habitude et depuis plusieurs années, Monsieur Mbaye Dione, Maire de la Commune de Ngoundiane est encore venu au secours de ses administrés à l’occasion des préparatifs de la présente fête de Tabaski. En effet, une somme globale de plus de 50 millions a été dégagée pour appuyer des milliers de ménages et autres notabilités de sa Commune à bien préparer cette grande fête aux nombreuses dépenses dans un contexte difficile de crise sanitaire avec l’ensemble de ses conséquence. Cette enveloppe globale est essentiellement constituée des secours aux indigents engagés à hauteur de 25.000.000 francs et le reste à été engagé sous forme de subventions à des structures légalement constituées et dont les membres jouent un rôle important la dans la bonne marche de commune. En effet, une enveloppe de 5.000.000 francs a été allouée aux 60 imams de la Commune. Les présidentes de groupements des femmes et les monitrices des 7 cases des Tous petits ont reçu une motivation de 5.000.000. Des subventions de 1,500.000 francs ont été allouées aux chefs de village, de 1.500.000 francs aux amis de la nature en charge de protéger l’environnement et la nature, 1.000.000 francs aux personnes handicapées, 1.000.000 francs, 1.000.000 francs aux anciennes gloires de lutte. Quant à l’Association des Tailleurs de Ngoundiane, elle a reçu un appui de 2.000.000 francs pour l’organisation d’un grand défilé de mode en partenariat avec la télévision ITV. La radio municipale de Ngoundiane vient également de recevoir sa subvention annuelle de 3 millions qui a permis de motiver l’ensemble du personnel fixe et ses producteurs exterieurs. Enfin, tous les 51 conseillers municipaux sauf les membres du bureau municipal, ont reçu chacun une enveloppe de 100.000 francs soit un montant total de 5.100. 000 francs. Il est important de noter que cet appui aux conseillers municipaux promet exclusivement des indemnités du Maire Mbaye Dione qu’il a toujours cumuler depuis 2009 pour les reverser annuellement à ses conseillers municipaux qui ne recevez aucune indemnité dans l’exercice de leur fonction. Toutes les personnes bénéficiaires de secours ou les Responsables des structures rencontrées ce samedi pour recevoir leur appuis ont fortement magnifié la générosité du Maire Mbaye Dione qui reste encore plus proche de ses administrés par des actions sociales de grande portée sans oublier l’importance capitale qu’il accorde à la politique d’investissement avec des Insfrastructures modernes dans tous les domaines (Education, santé, hydraulique, Électricité, pistes, promotion de la femme, jeunesse, sport,…) qu’il a fini de bâtir dans l’ensemble des villages et hameaux de sa commune. Cette enveloppe n’intègre pas les divers soutiens financiers personnels apportés à des Dahiras pour l’organisation de chants religieux et aux nombreux jeunes de la Commune qui organisent en marge de la fête de Tabaski, des galas de lutte, des soirées culturelles et de journées d’intégration pour des étudiants ressortissants de la Commune.