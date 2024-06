DAROU SALAM TYP - Le représentant du chef de village refuse de signer et attestent que les semences sont de très mauvaises qualités

C’est déjà un énorme imbroglio entre les services et personnels compétents de l’État habilités à distribuer les semences et les autorités locales à Darou Salam Typ . La réception des 40 tonnes pour la circonscription a été faite hier mais tout ne s’est guère passé comme souhaité. Une des personnalités dont la signature était requise a refusé de s’exécuter . Il s’agit de Mountakha Samb , représentant du chef de village qui estime que les semences proposées sont de très mauvaises qualités.



Au téléphone de Dakaractu- Touba , le paysan réitère ses propos tenus devant la commission de distribution. « Personne ne peut mieux que moi déterminer si une semence est bonne ou pas . Je le répète , nul ne peut , mieux que moi, distinguer , en matière d’arachide , la bonne graine de l’ivraie. Je ne peux pas être trompé sur ce registre. Je ne peux , non plus, attester des faussetés. C’est parce qu’il a confiance en moi que Serigne Mor Mbaye Dia m’a envoyé le représenter . Je ne peux trahir cette confiance en me taisant. J’invite tout le monde à venir vérifier de visu ce que je dis. L’arachide est toujours sur place. Même destiné à la vente , personne ne l’aurait acheté. Je défie ceux qui l’utiliseront qu’ils n’auront pas de bonnes récoltes. Elles seront même très mauvaises. Je suis un des plus grands producteurs de cette localité et personne ne me démentira ».



Serigne Mountakha Samb de poursuivre abordant la question de la quantité. « Par contre, je n’ai rien à dire sur la quantité. Nous avons trié des sacs au hasard . Et les quantités enregistrées ont montré que la quantité totale attendue est satisfaite . Nous avons un total de 800 sacs de 50 kgs. Ce qui fait 40 tonnes ».