Relations Sénégalo-Gambiennes : « Je ne ferai pas moins que mon prédécesseur! » ( Bassirou Diomaye Faye à Barrow )

BDF s’est rendu ce samedi en Gambie pour sa deuxième visite officielle en tant que chef de l’État. En compagnie du ministre des affaires étrangères et de l’intégration, Yassine Fall, le président Bassirou Diomaye Faye a été reçu par son homologue, Adama Barrow à qui il témoigne la disponibilité du Sénégal de continuer la coopération dans plusieurs secteurs d’activités.



Le successeur du président Macky Sall entend faire plus que son prédécesseur pour pour que les relations avec la Gambie soient plus fluides et pérennes : « Nous avons une mission cruciale pour nos deux pays. Depuis plusieurs années, le Sénégal a toujours gardé intactes ses relations avec la Gambie. Et je compte poursuivre cette logique avec ce pays frère », a rappelé le chef de l’État à son homologue Gambien.



En définitive, le président sénégalais rassure son homologue Adama Barrow sur la suite et la sauvegarde de leur coopération dans le futur : « Nous ne pouvons que faire plus que notre prédécesseur. Les relations entre nos deux pays se sont renforcées lors des dernières années. Et nous ne comptons pas faire moins… », a indiqué le président de la République du Sénégal devant la délégation présidentielle Gambienne.