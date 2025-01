Relation entre le Sénégal et l'Inde : Une puissante synergie diplomatique et économique

Le 24 janvier 2025, l'Ambassade de l'Inde au Sénégal a célébré la Fête de la République de l'Inde, un événement marquant pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux nations. La cérémonie, présidée par le ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a été une occasion de rappeler l'importance de la coopération bilatérale entre l'Inde et le Sénégal. Ce partenariat, fondé sur des liens d’amitié et de respect mutuel, se renforce de plus en plus grâce aux efforts conjoints des gouvernements des deux pays.







Dans son discours, le ministre Birame Souleye Diop a transmis les chaleureuses félicitations du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et de l'ensemble du peuple sénégalais à l'ambassadeur indien et à la communauté indienne du Sénégal. Il a salué la riche histoire et la culture millénaire de l'Inde, soulignant les excellentes relations d'amitié qui unissent les deux nations depuis l'indépendance du Sénégal. Ces relations se manifestent par des échanges économiques solides, l'Inde étant le principal fournisseur de riz brisé pour le Sénégal et son troisième partenaire commercial, dans un cadre de coopération équilibrée et fructueuse.