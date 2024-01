Rejet de la candidature de Karim WADE : EL Malick NDIAYE tire sur le CC et sur TAS, Birahim SECK le recadre !

C’est sur le réseau social X, que Elh Malick NDIAYE, non moins chargé de communication de l’ex-PASTEF, s’est prononcé juste après la publication de la liste des candidats à l’élection retenus par le conseil constitutionnel pour la présidentielle de Fevrier 2024. Une liste qui est marquée surtout par l’absence de son mentor, Ousmane SONKO, mais aussi de Karim WADE, qui a fait les frais du recours introduit par le candidat Thierno Alassane SALL. D’après El Malick Ndiaye, « le Président Ousmane SONKO s’est battu avec l'ensemble des patriotes et des forces vives de la nation jusqu'à la toute dernière minute, mais les sages du Conseil Constitutionnel viennent de créer le précédent le plus dangereux de l'histoire politique du Sénégal et le peuple sénégalais retiendra » a dit d’emblée El Malick. Ce dernier s’est aussi prononcé sur le cas Karim WADE affirmant que les sages du CC ont aussi « écarté des candidats qui ont des représentativités parlementaires, sur des bases politiques bien identifiées dans des conditions très contestables. C’est quand même incompréhensible qu’un candidat de l’opposition puisse tenter de faire candidat de l’opposition puisse tenter de faire éliminer un autre du même camp. L’histoire retiendra aussi! » a écrit le porte-parole de l’ex-Pastef. Cette sortie sur le cas Karim WADE, n’a pas été beaucoup appréciée par les internautes, parfois même de son propre camp. Et les réactions n’ont pas manqué. En effet, toujours sur le réseau social X, le coordonnateur du forum civil, M. Birahim SECK, n’est pas passé par quatre chemins pour répondre à El Malick. Birahim SECK estime en effet, que « c’est plutôt la politique politicienne qui a projeté le Sénégal dans cet abîme, de l'indépendance à nos jours. Le Sénégal mérite de se construire dans la vérité. Il n’y a rien d'incompréhensible dans le fait de demander que la Constitution soit respectée. » a lancé Birahim SECK