Réintégration de Sonko sur les listes électorales : L’État se pourvoit en cassation devant la Cour suprême

Cependant note-t-il, « ce qui est révoltant, nous sommes là à plaider depuis 9h du matin et nous n’avons terminé les plaidoiries qu’à partir de 22h et le juge s’est permis de juger cette affaire en cinq minutes. Il a fait une suspension, il est rentré dans son bureau, il est revenu entre cinq et dix minutes pour donner sa décision. Ce qui est impossible parce qu’il n’a pas eu le temps matériel d’analyser les arguments des uns et des autres » s’est offusqué l’avocat.