Réglementation bancaire : Coris Bank informe ses clients d’une mise à jour de leurs comptes avant le 30 novembre prochain

Dans le cadre de l’application de la réglementation bancaire, Coris Bank International a initié une campagne de mise à jour des comptes de ses clients.Dans un communiqué, Coris Bank informe que « cette démarche est une obligation réglementaire et vise à sécuriser les transactions réalisées par ses clients et à renforcer la fiabilité des données au sein de son système d’informationbancaire. »À cet effet, indique toujours le communiqué, une équipe dédiée est mobilisée pour accompagner les clients pour la réalisation des opérations de mise à jour et assurer un processus fluide et sécurisé. Les équipes de la banque vont contacter les clients par téléphone ou par email. Il est ainsi, demandée aux clients une coopération de leur part pour maintenir leurs données à jour avant le 30 novembre 2024.