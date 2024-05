Réforme et modernisation de la Justice: Alioune Tine encense Diomaye et Sonko

L’ouverture des assises de la justice, s’est déroulée hier, au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD). Placé sous le thème « Réforme et modernisation de la justice », des personnalités comme le fondateur d’Africa Jom center, Alioune Tine n’ont pas manqué de faire leur analyse.



« Les assises de la justice ,c’est le premier test grandeur nature de la capacité des jeunes autorités à engager la rupture avec le système. Le pari ici c’est de créer un équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et l’exécutif . Car l’exécutif et le judiciaire sont des pouvoirs solidaires, connectés . L ‘enjeu politique des assises est élevé pour la crédibilité du pouvoir actuel ,nous devons tous avoir en tête cet enjeu pour faire preuve d’audace, d’innovation, d’équilibre et de sens élevé des responsabilités »,déclare-t-il.



Mais, selon le fondateur d’Africa Jom Center, « la présence du président de la République et du ministre de la justice au sein du conseil supérieur de la magistrature sera toujours perçue comme un signe de continuité du système et pas de rupture .Il faut repenser la composition du conseil supérieur de manière à donner à voir un réel effort d’émancipation du pouvoir judiciaire . Refuser des personnes étrangères à la magistrature dans le conseil c’est à mon avis avoir une vision trop corporatiste de la justice ,c’est tourner le dos à l’innovation et élargir le concept de justice comme fait social et politique majeur.



De plus, il ajoute que « le statut du procureur de la République doit faire l’objet d’un examen profond, il faut l’émanciper de l’exécutif. La politique pénale doit placer au cœur de ses objectifs la protection de la dignité de la personne humaine ? Cela, dit-il, il faut saluer l’initiative, saluer le succès de la participation au plan de la qualité exceptionnelle des participants et le souci de l’inclusion manifeste dans chaque visage. Saluer également la qualité et la liberté des débats. L’espoir du changement est permis ».