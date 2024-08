Réflexions sur le 18 Safar : L'héritage spirituel et culturel qui se cache derrière le grand Magal de Touba

Selon lui, ce jour de Magal devrait inspirer une réflexion profonde sur la sagesse, l'éducation et la culture, en mémoire de la grandeur de Serigne Touba.

Le 18 Safar est un jour empreint de profondeur pour les Mourides, comme le souligne Serigne Sidy Mbacké ibn Serigne Modou Moctar dans un entretien accordé à Dakaractu.D'après lui, cette date revêt une importance particulière pour la communauté, marquée par la célébration du Magal de Touba. Ce jour qui rappelle la victoire spirituelle de Serigne Touba est l'occasion pour les Mourides de se livrer à des actes de piété, de solidarité et de purification spirituelle.Serigne Sidy Mbacké explique que l'origine du Magal de Touba est liée à un événement où un jeune chasseur est venu offrir un lièvre à Serigne Touba. Cet épisode, qui s'est rapproché de la fête de Tabaski, a conduit à l’établissement du Magal comme une occasion de gratitude envers Dieu, incluant des sacrifices et des repas partagés. L’importance de cette journée réside aussi dans la dévotion des fils de Serigne Touba, depuis Serigne Moutapha jusqu’à l'actuel Khalife, Serigne Mountakha Mbacké, en passant par Serigne Fallou et Serigne Saliou Mbacké.Serigne Sidy met en lumière le rôle des successeurs de Serigne Abdoul Ahad et Serigne Djily Abdou khadre dans la préservation et la transmission de ses enseignements. Il appelle également à une réévaluation des comportements et des actes, soulignant l'exemple de Mame Cheikh Ibrahima Fall comme modèle de dévotion et d’humilité.