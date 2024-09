Reddition des comptes – Birahim Seck au PR BDF : « La trajectoire prise par l'initiative de reddition des comptes n'est pas bonne. »

Par un post sur X, le coordinateur du Forum civil s'est invité au débat relatif à la reddition des comptes. Et pour Birahim Seck, la démarche est tout simplement à revoir, s'adressant ainsi au président de la République BDF.

"M. le PR Diomaye, la trajectoire prise par l'initiative de reddition des comptes n'est pas bonne. La justice a besoin de temps pour faire son travail et le faire bien surtout en matière de criminalité économique et financière.

Avant de renchérir : « La partialité neutralise la reddition des comptes. »