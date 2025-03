Recrutement des 1000 volontaires de la consommation : Plus de 40.000 dossiers déjà enregistrés en moins d’une semaine

Dans le cadre du programme des mille volontaires de la consommation lancée le Mardi 18 Mars pour lutter contre la vie chère et favoriser un meilleur contrôle des prix sur l'ensemble du territoire sénégalais, le Ministère de l'industrie et du commerce qui remercie au passage les candidats, informe que les dépôts en ligne se multiplient. Les candidats ont été nombreux à déposer leurs dossiers qui sont aujourd’hui à plus de 40.000 enregistrés en moins d'une semaine.



Le ministère de l'industrie et du commerce tient à informer les candidats que le dépôt des dossiers prend fin le lundi 24 Mars 2025 à 23h 59mn date qui marque la fin du système de sélection. La publication des résultats aura lieu le 5 Avril 2025.