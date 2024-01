Record en Sélections : Aliou Cissé continue à faire rallier les plus sceptiques

Les records de Bounama Rasta comme aiment l’appeler la presse sénégalaise s'enchaînent de plus belle. À la tête de l’équipe nationale depuis le 04 mars 2015 à l’âge de 39 ans 11 mois et 20 jours. Un jeune sélectionneur qui est choisi par le peuple pour mettre fin au terme « sorcier blanc ». Il a hérité d'une équipe qui avait enchaîné des débâcles d’abord à la Can de 2015 avec trois matches nuls dans le groupe C dit de la mort avec : l’Algérie, le Ghana et l’Afrique du Sud ensuite pas qualifié en 2013 et l’humiliation en 2012 avec trois défaites au même score dans le groupe A : Sénégal-Zambie (1-2), Guinée Équatoriale-Sénégal (2-1) et enfin Libye-Sénégal (2-1).





Mission de laver l’affront du Sénégal