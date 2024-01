Reconnaissance du royaume du NIANI : Macky Sall pose un acte important, reste à lui, d’élever le roi Kimingtang au rang de héros national !

Il faut rendre au Niani ce qui appartient au Niani. C’est cela que le chef de l’État Macky Sall a compris lui qui, en présidant la cérémonie d’inauguration du nouveau bateau de guerre de la marine baptisé « NIANI », a rendu un vibrant hommage à ce royaume.



En effet, comme pour effacer, la grosse bourde de son Gouvernement, qui a préféré boycotter le festival du Niani et se rendre à Janjanbureh en Gambie, pour célébrer le Niani et son roi, le président de la République, lors de son discours inaugural ce mardi 23 Janvier 2024, à la base navale Amiral Faye Gassama, le chef de l’État, a posé un acte de plus dans la réhabilitation de ce royaume et lui conférer la place qui lui revient. Sa décision d’associer à un terroir ou un personnage historique de notre nation, renvoie selon lui « à un pan important de notre patrimoine politique et socio-culturel ».



Ainsi, dira-t-il, « le patrouilleur « NIANI » perpétue cette tradition par le mémorial de l’héritage historique légué par l’ancien royaume NIANI. « Le nom de NIANI que nous avons donné au deuxième OPV 58S nous incite à nous remémorer la glorieuse contribution des peuples des terroirs de Ndoungoussine, Koungheul- Socé, à l’édification de la nation et à la construction de son récit national », a dit le chef de l’État. Selon lui, « cette appellation doit non seulement nous inciter à mieux nous ancrer dans nos valeurs culturelles, mais également, à se rappeller de cette fameuse expression « NIANI Bagn Naa » qui renvoie à la bravoure », a-t-il ajouté. La cérémonie a été l’occasion pour le président Macky Sall, de rendre un vibrant hommage aux autorités politiques, coutumières et les représentants des populations du Niani, actuel département de Koumpentoum, présentes à la cérémonie d’inauguration. Ce navire, a-t-il dit « est le vôtre. Il sera votre ambassadeur en mer, et vous serez ses parrains et marraines à terre » .



C’est donc sans conteste une seconde victoire, après la publication dans l’histoire générale du Sénégal, de l’histoire du Niani, que le conseil départemental de Koumpentoum, dirigé par Oumar Sy vient de remporter. Faut-il le rappeler, le conseil départemental et les populations du Niani, se battent depuis 9 ans, à travers l’organisation du festival Pencum Niani, pour la reconnaissance du Niani et de son Roi emblématique, Kimingtang CAMARA. Pour rappel, le Royaume a été fondé vers la fin du 15ème siècle par des Camara, vaillants guerriers à l’époque du Royaume Mandé de Soundiata Keïta.



C’est vers la fin du 16ème siècle qu’ils découvrent le Ndiambour à la suite d’une partie de chasse. Le Ndiambour qui fut la première capitale du Niani connaîtra le règne de 44 rois. Le 45ème fut le Roi Kimingtang qui installa sa capitale à Ndoungoussine. Il réorganisa son royaume pour en faire une forteresse. Toutes les tentatives de colonisation de ces terres, par les français comme par les Anglais, ont échoué. À l’instar des colons, les rois contemporains comme Lat Dior n’ont jamais pu pénétrer dans ce Royaume qui, à l’époque était composé de 7 provinces dont Khoungheul Socé à la frontière Est.



Le très mystique Roi Kimingtang Camara, aura surtout réussi l'extraordinaire exploit de freiner par la force, la dévastatrice avancée des troupes anglaises entre 1820 et 1830, juste à l'actuelle frontière Sénégalo-Gambienne. C’est en effet, à Janjangbureh que Mansa Kimintang, après avoir chassé les Anglais hors de ces frontières, est allé disperser la base des Anglais qui ont tous pris la poudre d’escampette, d’où d’ailleurs son nom ‘’y Djan Djan Djan tah’ en manding (Ils se sont dispersés) et d’y installer son frère Mbureh comme roi. Si Mansa KiminGtang n'avait pas ainsi battu les anglais, la Gambie actuelle serait deux fois plus vaste, au moins. Ainsi, si le Roi Kimingtang l'avait voulu, l'actuelle Gambie n'existerait tout simplement pas aujourd'hui.



En effet, après une si écrasante victoire sur les anglais, il aurait simplement pu en effet rattacher la petite colonie Gambienne Mac Carthy, à son propre royaume. Toutefois, ce souverain ne voulait pas humilier ces anglais, disait t-il. Il voulait juste repousser leur offensive. Une défaite si catastrophique pour les " homards rouges" anglais qu'ils laissèrent derrière, dans leur fuite, leurs armes, munitions, même leurs canons et autres bombes.



Un considérable butin de guerre pour ce Roi et ses braves guerriers, butin encore bien visible, la fameuse cité de NDOUNGOUSSINE et dans le département de Koumpentoum. C’est à cause de ces faits historiques, que les griots entonnèrent la fameuse chanson, « NIANI Bagn Naa », pour dire que le NIANI a dit NON et reste à ce jour le seul royaume du Sénégal qui jamais ne connut la colonisation. Ce roi, en plus des actes immenses posés par le chef de l’État Macky SALL, mérite à juste titre, d’être élevé au rang de héros national.