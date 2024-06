Recherche et innovation : Un renforcement de coopération entre la France et le Sénégal

Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à reçu ce mardi Son Excellence madame Christine FAGES ambassadrice de France au Sénégal et sa délégation.



Lors de cet entretien, il a été question de développer deux points majeurs: le renforcement de la coopération franco-sénégalaise en matière de recherche et d’innovation et la mobilité des étudiants. Une rencontre qui semble être le point de départ d’une collaboration dans le cadre de l’enseignement supérieur au sein des deux pays.