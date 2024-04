Réception du secteur privé par le PR: « Nous avons rencontré un homme qui nous a mis à l’aise… »( Abdoulaye Sow, Pdt CCIAD)

Le président de la république Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mardi le secteur privé composé notamment de l’union des chambres de commerce de Dakar avec le président Abdoulaye Sow qui a parlé à leur nom, Pierre Goudiaby Atépa de CIS, Baidy Agne du CNP, Adama Lam de CNES, Khadim Sylla de ACIS, Unacois Yessal et Unacois Japoo. L’objectif était pour le président de la République Bassirou Diomaye Faye, d’écouter le secteur privé dans toutes ses attentes. En effet, ses propos sont rassurants selon le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow: « Nous pouvons dire clairement que le président de la République nous a mis à l’aise. Dès le début de son propos, il nous a clairement signifié que les politiques doivent changer certaines pratiques face au secteur privé national. Nous avons vu les résultats malgré les incessantes rencontres avec le privé. Mais cela fini toujours en queue de poisson. Le président de la république nous a signifié qu’il aimerait constater sa réussite si les évolutions dans le secteur privé seront enregistrées dans dès conditions où l’Etat, de même que les acteurs, fassent leur devoir pour que les résultats attendus soient obtenus ».







Selon notre interlocuteur, les sujets abordés ont été divers notamment dans secteur de l’électricité et les coûts, les taxes excessives, les ATD etc. Bref, Abdoulaye Sow nous explique que le chef de l’Etat est bien parti pour soutenir le secteur privé dans toutes ses composantes. « Nous sommes rassurés et ce qui reste, je pense que c’est nous, secteur privé qui devons nous mettre en œuvre et espérer que les choses vont désormais évoluer dans le bon sens » conclut le porte-parole ce mardi, de l’Union des chambres de commerce de Dakar.







Pour rappel, la délégation présidentielle était composée du Premier ministre Ousmane Sonko, du ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, du ministre des finances, celui en charge de l’économie du plan et de la coopération, du directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, du secrétaire général du gouvernement, Oumar Samba Bâ.