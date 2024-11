Réaction de la coordination des étudiants après la décision de fermeture du campus de l'UASZ : « Ce combat est légitime et noble ».

Le coordinateur de la coordination des étudiants, informe que « les étudiants restent fermes sur leur mot d’ordre de grève illimitée, après avoir entamé plusieurs démarches auprès des autorités sans succès ». Ainsi, les étudiants fustigent le non-respect des engagements du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et exigent des actions concrètes.



« Je voudrais mettre en garde certains politiciens de mauvaise foi, qui, sans avoir une compréhension réelle de la situation, chercher à diaboliser notre combat pour se faire un nom. Je leur demande de faire preuve de retenue. Nul n’est plus patriote que l’étudiant. Ce combat est légitime et noble. Nous luttons pour notre avenir, et cela ne se négocie pas", a martelé Khadim Diene, porte-parole du jour.

Après la décision du Recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor de fermer le campus et de dissoudre la coordination des étudiants, ces derniers ont fait face à la presse ce 27 novembre.