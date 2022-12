Rapport de la Cour des Comptes sur les Fonds Force Covid-19 : Le président Macky Sall va sévir!

Sa réaction suite à la parution du rapport définitif de la Cour des comptes était très attendue. Le président de la République du Sénégal a apparemment attendu le bon moment, c’est-à-dire devant les ministres de la République pour demander la prise des mesures qui s’imposent pour éclairer l’opinion sur l’utilisation de ces Fonds de solidarité dénommée : Fonds Force Covid-19. Revenant de voyage, le chef de l’État a tenu exceptionnellement le conseil des ministres ce jeudi. Une belle occasion pour évoquer la question de la transparence dans la gestion des finances publiques ; un sujet qui lui tient à cœur au regard de son attachement à la transparence, à la promotion de la bonne gouvernance et à la reddition des comptes, érigés en piliers dans le Plan Sénégal Emergent.



Le président de la République a ainsi demandé au Premier Ministre Amadou Ba, d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport en vue des suites à donner.



Dans cette même logique de transparence, le chef de l’État a signalé au Premier ministre l’urgence d’accentuer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme afin de sortir le Sénégal de la liste des pays tiers à haut risque en la matière selon une publication récente.