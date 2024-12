Rapport ITIE 2023 : Le secteur extractif a augmenté de 275 milliards en 2022 à 380 milliards en 2023, dont 346 milliards affectés au budget de l’État

Pour l’exercice fiscal 2023, le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards y compris les paiements sociaux et environnementaux en 2023 soit une hausse de 102 milliards de FCFA pour le secteur. Sur cette enveloppe, 346 milliards sont directement affectés au budget de l’État. Les revenus du secteur minier ont également connu une hausse de 96,72 milliards passant de 235 milliards en 2022 à 332 milliards en 2023.



Ces chiffres ont été partagés, ce lundi 30 décembre par la présidente du comité national de l’ITIE, Oulimata Sarr. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance avec une augmentation enregistrée de 5,95 milliards passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de FCFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. En somme, la contribution du secteur extractif a conduit à une hausse de 4,72% du PIB du Sénégal et a contribué à 9,40% des recettes de l’État en 2023.



Cependant, elle précise que cette année, le comité national a pris l’option stratégique de fournir les données portant production de l’exploitation artisanale et à petite échelle comme exigée par la version 2023 de la norme de l’ITIE. Il apparaît 0,145 tonne d’or a été produit par 10 entreprises de type artisanale pour une valeur commerciale de 4 milliards FCFA.





De plus, elle a noté une évolution de demande et permis octroyés dans le ministère en charge des mines qui sont passés de 15 demandes et 9 permis octroyés en 2020 à 66 demandes des 12 permis octroyés au 2021. Concernant les exportations du secteur minier tant en terme de volume que de valeur, l’or se distingue en étant le principal contributeur avec 44, 28% des exportations du secteur extractif estimé à 491 milliards de FCFA.





L’acide phosphorique arrive juste après, constituant 27% des exportations avec une valeur de 300 milliards. Au titre de l’année 2023, le volume de transactions effectué par les entreprises du secteur extractif avec des fournisseurs étrangers et locaux se chiffrent à 1967 milliards de FCFA dont 906 milliards captés par les entreprises sénégalaises soit 46% du contenu local. En 2023, 8. 523 personnes ont été employés par les 26 entreprises incluses dans le périmètre de l’ITIE. Les chiffres de l’emploi se présentent comme suit : 87% des effectifs sont des nationaux quant à la masse salariale globale déclarée, elle s’élève à 96 milliards répartis entre les employés du secteur minier pour 85 milliards et les employés du secteur des hydrocarbures.