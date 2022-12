Rapport ITIE 2021 / Exploitations des ressources extractives : « Dans le cadre du contenu local, il faut que l’argent profite aux entreprises locales… » (Éva Marie Coll Seck)

Dans le cadre du contenu local concernant l’exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières par les entreprises, un comité de suivi a été mis en place par l’initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une option de l’instrument de mesure de la transparence mise en place par l’État du Sénégal pour faire le suivi.



Toutefois, il est impératif soit de doter les entreprises locales de moyens et capacités pour faire le travail d’exploitation similaire à celui des entreprises généralement étrangères, soit de faire des discriminations positives ou même des dérogations. Dès lors, pour un équilibrage dans le cadre du contenu local, le Dr Éva Marie Coll Seck, présidente du comité d’Initiative pour la transparence dans les industries extractives plaide pour que les industries et communautés localement, puissent mieux profiter des soutiens financiers.



La question du contenu local, un facteur important pour l’Itie est l’un des points importants présents dans le rapport de l’année 2021 détaillé ce jeudi par le comité et les acteurs des industries extractives.