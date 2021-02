Rappel à Dieu de Cheikh Mansour : Les condoléances du Rassemblement pour le Peuple (RP)

Suite au rappel à Dieu de Cheikh Mansour NIASS, Premier Serviteur du parti Rassemblement pour le Peuple (RP), l’Administrateur M. Abdou Rahmane NDIAYE ; L’Honorable Député et Présidente Nationale des Femmes, Dado LY ; les Coordonnateurs Régionaux M. Fodé NDONG (Tambacounda), M. Abdoulaye THIAM (Dakar), M. Cheikh Ibrahima SECK (Thiès), M. Issa BA (Fatick), Mme Daba LOUM (Kaffrine), M. Yankhoba CISSOKHO (Diourbel), M. Yaya MBODJ (Matam), M. Almamy Kouyaté (Sédhiou), M. Papa Sitor NDOUR (Kédougou), M. Aboubacry DIALLO (Kolda), M. Mamour Insa BA (Kaolack), M. Ansoumana SAGNA (Ziguinchor) ; les Coordonnateurs Départementaux et Communaux ainsi que tous les Serviteurs du Peuple du RP, présentent leurs sincères condoléances au Khalife de la Fayda Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim NIASS ; à l’Imam de la Hadra Cheikh Tidiane Aliou Cissé ; à Cheikh Baye Mamoune NIASS, Khalife de la famille de Cheikh Mouhamadou Mamoune NIASS ; à sa mère Yaye Fatimatou Hassane DEME ; à ses épouses, enfants, sa famille ainsi qu'à ses es amis.



Le RP remercie le Président de la République Son Excellence M. Macky Sall, le Gouvernement, les Autorités Administratives et le peuple sénégalais pour leur assistance et soutien lors de ce douloureux évènement.



L’Administrateur du RP

Abdou Rahmane NDIAYE