Ranérou: le Ministre Abdou Karim Sall fait taire les querelles entre responsables

Mandaté par le président de la coalition Bby, le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, à rencontrer les différents responsables de la coalition présidentielle de Ranérou. Il était accompagné du trésorier de l’Apr, Abou Badji et d'autres membres de Bby. Lors de la réunion qui a réuni tous les responsables, ces derniers ont décidé d'enterrer la hache de guerre et de sonner la grande mobilisation en vue des prochaines législatives. Le ministre Abdou Karim Sall a indiqué face à la presse que la mission a été réunie puisque les responsables se sont entendus pour aller dans la même direction en perspective des Législatives de 2022. Ils ont aussi tourné la page des élections locales dira-t-il, pour se tourner vers les Législatives et offrir une majorité écrasante au Président Abdoulaye Wade.

A noter que le nouveau maire de Oudelay, docteur Oumar Ba, membre du comité directeur du Pds, a profité de cette rencontre pour annoncer son adhésion à la coalition Bby