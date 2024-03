Ramadan / Kolda : Les populations face à une forte canicule…

Les populations font face à une forte canicule depuis quelques jours à Kolda pendant ce ramadan. Après la présidentielle, le mercure est monté d’un seul coup, faisant entrevoir les réalités du changement climatique. Ainsi, chacun cherche un moyen pour trouver de l’ombre ou palier à la chaleur en attendant la rupture du jeûne. C’est pourquoi, il y a une pénurie de la boule de glace, mais elle a connu aussi une augmentation de son prix. C’est un constat général au Fouladou, les années deviennent de plus en plus chaudes à cause de la déforestation, de la rareté des pluies, entre autres.







Assise sous un arbre en compagnie de ses amies, Aminata, foulard sur la tête, se lave la figure avec un sachet d’eau. Ainsi, elle précise « ces deux derniers jours sont très chauds, rendant le jeûne difficile. En ce sens, je ne cesse de me laver pendant la journée pour atténuer la chaleur. D’ailleurs, à la rupture du jeûne, je ne fais que boire de l’eau pour compenser les pertes. Et d’ici la fin du ramadan, les personnes vont être complètement déshydratées. Il est difficile parfois, pour nous de trouver la fameuse boule de glace qui a connu aussi une légère augmentation. Et la boule de glace est essentielle lors de la rupture du jeûne pendant cette chaleur… »















Amadou Sabaly est un des nombreux revendeurs de boule de glace qui reconnait cette réalité. Assis sur sa moto avec une glacière, il explique « nous reconnaissons l’augmentation de la chaleur. Et ceci fait que nous avons du mal à trouver la boule de glace car nous fournisseurs attendent deux jours pour que la glace prenne forme dans les frigos. C’est pourquoi, nous sommes obligés de vendre cher la boule de glace avec la cherté aussi du carburant. »







Kolda n’est pas en reste face à la réalité du changement climatique. Et cela s’entrevoit à travers le changement d’attitude adoptée par les populations pour s’adapter à l’image de cette chaleur pendant ce mois béni de Ramadan.