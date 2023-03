Racisme dans le football, Kalidou Koulibaly sans détour : « Il ne faut pas l’accepter, moi je ne l’accepte plus ! »

Dans une interview accordée à Bein Sports, le capitaine de la sélection sénégalaise et ancien capitaine du Napoli est revenu sur son passage dans le championnat italien et le problème du racisme sur et en dehors du terrain. Après huit ans passés en Italie, avant de rejoindre Chelsea, Kalidou Koulibaly dit n’avoir jamais vécu une quelconque discrimination au sein du club napolitain tout en expliquant l’importance de continuer à mener le combat…

Reconnaissanct, il reviendra sur ses années dans le calcio… « Au Napoli ils avaient accepté le fait que j’étais noir, donc une personne de couleur et un muslman. Ils l’ont accepté. Ils nous donnaient des repas et de la viande Halal. Pendant le ramadan ils nous aidaient, le chef cuisinier se levait le matin pour nous préparer à manager » souligne l’ancien meilleur défenseur de la Serie A.

S’il a été victime d’insultes à caractère raciste à l’occasion de certains match de football, Koulibaly ne veut surtout pas se victimiser ou baisser la tête. Toutefois, il a donné en exemple l’attitude remarquable de la direction et du staff Napolitain envers les joueurs de couleurs ou de confession muslmame. “Les gens comprennent la diversité. Ils auraient pu dire, vous êtes musulmans, débrouillés vous… ils nous ont jamais empêché de faire le ramadan ou quoi que ce soit et pour ça je les en remercie. Au Napoli je n’ai jamais senti une discrimination. Les gens qui subissent la discrimination ne doivent pas penser qu’ils sont au mauvais endroit ou que c’est de leur faute… Il ne faut pas l’accepter, moi je ne l’accepte plus !