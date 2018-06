RUSSIE 2018 : Croatie bat Nigéria (2-0)

Dans un match peu rythmé, la Croatie a tout de même dominé le Nigeria (2-0) ce samedi dans une partie comptant pour le Groupe D. Impliqué sur les deux buts, Mandzukic a porté son pays.

Sans surprise, les Croates prenaient rapidement le contrôle du jeu et monopolisaient le ballon avec un premier frisson sur une frappe non cadrée de Perisic. Petit à petit, les deux équipes s’imposaient un gros combat athlétique avec du coup des imprécisions techniques des deux côtés. A force de buter sur la défense nigeriane, la Croatie s’agaçait, à l’image d’une grossière faute de Rakitic sur Moses.

Puis sur un corner, Mandzukic réalisait une tête à la suite d’une déviation de Rebic et le ballon était propulsé dans sa propre cage par Etebo (1-0, 32e). Après 45 premières minutes hachées et fermées, ce but va-t-il permettre aux deux pays de se libérer après la pause ? Dès le retour des vestiaires, le Nigeria tentait d’afficher un autre visage avec une tête non cadrée mais dangereuse de Balogun.

Limités techniquement, les hommes de Gernot Rohr contrôlaient le ballon mais se montraient incapables d’approcher la cage de Subasic. Et sur un nouveau corner, Mandzukic était totalement ceinturé par Ekong et obtenait un penalty. Sans trembler, Modric prenait le portier adverse à contre-pied pour doubler la mise (2-0, 71e). Malheureusement pour l’intérêt de cette rencontre, ce second but avait totalement tué le suspense. La fin de la partie était insipide, malgré un ultime duel perdu par Kovacic, avec une équipe du Nigeria décevante dans le jeu...